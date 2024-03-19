Камера – орлиный глаз: вышел интересный смартфон Honor Magic 6 Ultimate Edition

Смартфон в версии 16/512 Гб оценен в 973 долл (38100 грн).

| Автор: Соколенко Виктория

Бренд Honor презентовал смартфон Magic 6 Ultimate Edition. У него процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 Гб оперативной памяти, 512 Гб/1 Тб встроенной. Дисплей 6,8-дюймовый, с разрешением 2800 на 1280 пикселей, частотой обновления 120 Гц.

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Главная фишка новинки - super dynamic eagle eye camera. В переводе фишка звучит, как камера – орлиный глаз. Используется датчик H9800 (Howell OV50K). У него большой сенсор 1/1.3", широкий динамический диапазон 15EV, универсальная сменная диафрагма F1.4-2.0, оптическая стабилизация картинки. В Honor Magic 6 Ultimate Edition предусмотрены система автоматического фокусирования с лазерным радаром на 1200 пикселей, передовая мобильная система изображений. Можно делать фото высокоскоростного действия с качеством SLR. Сенсор LOFIC безупречно обрабатывает фото и видео с высоким динамическим диапазоном.

Фото - Honor

Фото - Honor

У мобильного телефона батарея идет на 5600 мАч. Проводная зарядка рассчитана на 80 Вт. Есть черный и фиолетовый дизайны.

Напомним, ранее мы писали о том, что Samsung Galaxy S25 переплюнет iPhone 16 Pro.

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