Топ-5 компактных смартфонов, которые можно купить сейчас

В перечне как девайсы на Android, так и на iPhone.

| Автор: Соколенко Виктория

В Tom's Guide выбрали 5 лучших компактных мобильных телефонов, на которые не грех обратить внимание в текущем году. Они легко помещаются в карман, подходят для пользования одной рукой, предлагают оптимальную производительность.

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iPhone 13 mini имеет мощный процессор, хорошую камеру с ночным режимом и Cinematic Mode. ASUS Zenfone 10 получил AMOLED-экран на 5,92 дюймов. Его частота обновления составляет 144 Гц. Внутри смартфона стоит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2. Камера двойная, с основным сенсором на 50 Мп.

Samsung Galaxy Flip 5 – нашумевшая раскладушка. Диагональ внешнего диплея рассчитана на 3,4 дюйма. Есть защита от воды и влаги. Более подробный обзор мы давали тут. iPhone SE (2022) выпускали с 4,7-дюймовым дисплеем. Он быстро работает, батарейки хватит на целый день. По стоимости – ниже 400 долл (15523 грн).

iPhone 15 Pro получил 6,1-дюймовый OLED-экран. Внутри стоит мощный чип A17. Подробнее о линейке iPhone 15 мы давали тут.

Напомним, ранее мы писали о том, что определен смартфон с самой лучшей камерой в мире.

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