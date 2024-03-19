Ядерное оружие РФ: эксперт предположил его состояние

Пособники кремлевского режима заявляют, что страна-террористка имеет ядерную триаду более современную, чем в других государствах.

| Автор: Соколенко Виктория

Владимир Путин и его так называемые "поклонники" с завидной частотой бряцают ядерным оружием. Старший научный сотрудник института ООН по изучению проблем разоружения и проекта ядерного вооружения России Павел Подвиг говорит, что на Западе не спешат проверять надежность систем ЯО РФ, передает 24 канал.

Читайте также: Путин сам выбирает время для запугивания ядерным оружием – военный эксперт

В России за разработку ядерного оружия отвечают подразделения Росатома. За эксплуатацию боезарядов – структура Минобороны 12-е главное управление. Данный институт сформировался в 1940-1950 года.

"Ядерный арсенал, а именно ядерные части и боезаряды, поддерживаются в рабочем состоянии и в надлежащей готовности. Традиция ответственного отношения к содержанию ядерного оружия существует, и особых сомнений в этом нет", - говорит Подвиг.

В то же время, можно предположить, что ядерное оружие, как и любая система, склонно к неисправностям. 100% уверенности нет, что она будет хорошо работать. Надежность ракет пребывает на уровне 95 – 98%.

"Даже если представить, что этот показатель будет 50% или даже 25%, то мало никому не покажется. Нельзя рассчитывать на то, что какие-то компоненты этой системы окажутся менее надежными, чем можно представить. Потому что даже при низкой надежности этих систем, эффект, который производит ядерное оружие – катастрофический", - отметил эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что военный аналитик Олег Жданов прокомментировал, сможет ли Украина отбиться от ядерной угрозы от РФ.

Читайте также: Позорятся: военный эксперт раскритиковал российскую ракету "Сармат"

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.