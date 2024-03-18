Всего 2300 грн: появились первые в мире часы с наушниками внутри

Гибрид позволит носить с собой на 1 устройство меньше.

| Автор: Соколенко Виктория

Компания Watchout Wearables выпустила гаджет, который совмещает в себе смарт-часы и беспроводные TWS-наушники. Выгодная инициатива, так как конечный потребитель получает 2 гаджета по цене 1. Об этом сообщает Yanko Design.

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Наушники прячутся в часах сбоку. Для того, чтобы их достать, следует нажать на плоскую панель. Несмотря на габариты, гарнитура звучит достойно, на уровне привычных беспроводных вариантов.

У часов 1,93-дюймовый IPS-экран. Батареи на 400 мАч хватает на несколько дней работы. Внутри предусмотрены все стандартные функции по контролю здоровья. Цена вопроса – 4999 рупий (около 2300 грн). Со временем новинку можно будет найти на известных маркетплейсах.

Напомним, ранее мы писали о том, что вышел павербанк, который заряжает гаджеты лишь за 20 минут.

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