Не Taurus: какие ракеты лучше уничтожат Крымский мост

По мнению Черника, малое количество Taurus не сможет повлиять на ситуацию на поле боя.

| Автор: Соколенко Виктория

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник говорит, что ракеты Taurus являются хорошим аналогом Storm Shadow из-за другой комплектации боевой части. Если Storm Shadow под силу сделать дыру в секции, то Taurus разнесет целую секцию.

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Однако, чтобы мост перестал функционировать, нужен комбинированный ракетный удар. В частности, крылатыми вариантами, баллистикой, большим количеством БПЛА. Эксперт считает, что требуется от 100 до 150 единиц различного вооружения.

"Ведь часть собьют, часть отклонят от курса. Ведь мост должен упасть не на одну секцию, а на несколько, хотя бы на десятки метров. И самое главное - взять под огневой контроль его ремонт. А с этим может справиться только большое количество дальнобойных ракет. Немцы имеют всего 125 Taurus на вооружении, 20-30 ракет погоды не сделают. А больше их просто не передадут. Я больше смотрю в сторону ATACMS, это оружие более полезно для окончательного уничтожения Крымского моста", - отмечает Черник.

При выполнении задачи нашим военным было бы проще провести деоккупацию юга Украины. Он добавляет, что Крым сейчас является самым большим по количеству вооруженным хабом.

"Через Чонгарский перешеек обеспечивается южный плацдарм. И если бы мы могли перерезать в первую очередь железнодорожную ветку, потому что она главная, то южный плацдарм точно начал бы задыхаться и мы бы имели перспективу выхода на Молочный Лиман и там закрепиться. Перерезание сухопутного кордидора в Крым - это стратегическая задача", - резюмировал аналитик.

Напомним, ранее мы публиковали характеристики уничтоженного катера РФ "Сергей Котов".

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