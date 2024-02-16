Когда наступит драма для флота РФ – ответ капитана запаса ВМС ВСУ

Рыженко предполагает, что носители "Калибров" могут быть следующей мишенью для украинских морских дронов.

| Автор: Соколенко Виктория

Если наши бойцы повредят еще 20% Черноморского флота РФ, то для оккупантов "ситуация может измениться очень драматично". Об этом рассказал капитан первого ранга запаса ВМС ВСУ, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко.

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Он отметил, что борьбе с захватчиками в море сильную роль сыграли морские дроны.

"Хочу напомнить, что в октябре 2022 года, когда мы только начали их применять, на тот период времени нам удалось оттеснить противника от нашего побережья Одесской области только благодаря ракетным комплексам "Гарпун" и "Нептун". Но тогда, в принципе, фактически в ежедневном режиме российские корабли выходили на внешний рейд в Севастополе и оттуда обстреливали нас ракетами "Калибр". Чувствовали себя безопасно в Севастополе, Крыму, других базах. Это не говоря о Новороссийске, где вообще для них был курорт", - говорит Рыженко.

По его словам, наш успех по минусованию флота врагов был достигнут после начала операций с боевыми роями. Критические для РФ удары получили почти 3 десятка кораблей. Под боевыми роями подразумевается комбинация воздушных, морских дронов, а затем крылатых ракет.

Несколько сложнее ситуация с носителями "Калибров". Пока, уничтожен 1 корвет типа "Каракурт". Второй – подводная лодка "Ростов-на-Дону".

"Два фрегата, три корвета типа "Буян-М", еще два корвета "Каракурт", две подводных лодки, сейчас скрылись в Новороссийске. Хотя радует, что у них есть проблема со строительством новых ракет "Калибр". Потому что раньше они их очень активно выстреливали, а сейчас очень-очень осторожно", – акцентировал Андрей Рыженко.

Еще Рыженко считает, что Украина не остановит охоту дронов на российские десантные корабли. Хоть и руководство страны-террористки недовольно нашим доступом к Черному морю.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВМС Украины раскрыли внутрянку крейсера "Москва". Также Буданов рассказал о затоплении БДК "Цезарь Куников".

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