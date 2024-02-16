- Горячие темы:
- Все для фронта - все про оружие и технику
Backblaze опубликовала рейтинг надежности жестких дисков для ПК
Компания Backblaze опубликовала новую версию своего ежегодного отчета о надежности жестких дисков. По свежим данным, чаще всего ломаются продукты Seagate с емкостью до 14 Тб. Реже всего были отказы у HDD от Western Digital на 16 Тб.
Читайте также: Портативные консоли: выбираем лучшие себе или на подарок
Возвращаться к Seagate, то по данным аналитиков, трехлетние тесты показали превышение количества отказов дисков – выше 1,5%. В целом по рынку, если смотреть на сведения по отказу в зависимости от объема, высокой корреляции нет. Но, хуже всего себя показали продукты с 10 Тб, а наиболее живучие – 6 Тб.
Эксперты отмечают, что HDD могут подвести в довольно неожиданные моменты. Потому, нужно хранить бэкапы важной информации в облаках или даже в нескольких местах сразу. Так можно будет легко восстановить важное.
Напомним, ранее мы писали о том, какие кулеры лучшие для игровых компьютеров.
Читайте также: Лучшие игровые ноутбуки: названы 6 достойных моделей
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.