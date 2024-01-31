Лучшие видеокарты для игр: публикован большой рейтинг

Всего в перечень попали 56 моделей, вышедших с 2014 года.

| Автор: Соколенко Виктория

Ресурс PCGamesHardware обновил перечень топовых актуальных видеокарт по производительности на текущий момент. Их тестирование проходило в разрешениях 1080р, 2К и 4К в 20 самых востребованных играх.

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Лидер - GeForce RTX 4090. На втором месте Radeon RX 7900 XTX, которая незначительно слабее, но с ценой на 70% дешевле. Замыкающая в тройке - GeForce RTX 4080.

С 4 по 9 позиции заняли Radeon RX 7900 XT, GeForce RTX 3090 Ti, RTX 4070 Ti, RTX 4070 Super, Radeon RX 6950 XT и RTX 3090. Замыкающей в десятке сделали Radeon RX 7900 GRE. Этот графический ускоритель считается редким, его можно получить в виде OEM-сборки.

Фото - PCGamesHardware

Напомним, ранее мы писали о том, что появились характеристики новой консоли Nintendo.

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