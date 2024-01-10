ИИ, ноутбуки-трансформеры, планшет: что представила Lenovo на CES 2024

Цены на ноутбуки идут от 2000 долл (76393 грн), а на планшет – от 200 долл (7639 грн).

| Автор: Соколенко Виктория

Lenovo не смогла пройти мимо выставки CES 2024. Компания анонсировала целый пул устройств, которые ускоряют творческий процесс за счет искусственного интеллекта.

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Так, ПО Lenovo Yoga Creator Zone позволяет творцам больше показать себя за счет искусственного интеллекта. Можно генерировать изображения по текстовому описанию или эскизы. Пользоваться сложными подсказками, кодами или настройками. Преимущество – работа в автономном режиме, без подключения к интернету. Устройствам типа Lenovo Yoga Pro, у которых стоит графический процессор по типу NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU, предусматривается функция Image Training. В этом случае позволено обучать персонализированную модель, хранимую локально на устройстве.

Ноутбуки Lenovo Yoga Pro 9i и Lenovo Yoga 9i относятся к премиум-классу. Оба отвечают стандарту крепости MIL-STD-810H. У обоих есть решение на базе искусственного интеллекта Lenovo X Power. С ним улучшается выполнение 3D-визуализации и корректировки цвета в кино. Так как распределяется вычислительная мощность для оптимизации продуктивности. Lenovo Yoga 9i – гибкий и легкий ноутбук.

Бюджетный планшет Lenovo Tab M11 для игр и обучения идет с 11-дюймовым экраном. У него 4-ядерный процессор MediaTek Helio P22T, 4 Гб оперативки и 64 Гб встроенной памяти. Батарея на 7700 мАч.

Напомним, ранее мы писали о том, что Acer анонсировала 3 ПК с новой клавишей на клавиатуре.

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