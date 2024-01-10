iPhone 17 поставят абсолютно новую камеру для селфи

iPhone 16 даже еще выйти не успел. А тут уже такие новости.

| Автор: Соколенко Виктория

Аналитик и инсайдер Мин-Чи Куо раздобыл информацию о том, что iPhone 17 получит улучшенную фронтальную камеру на 24 Мп. Этот датчик обеспечит большую детализацию и четкость изображений, сообщает macrumors.

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То есть, за счет большего разрешения фото смогут сохранять качество даже при обрезке или увеличении. Пользователям предоставят больше гибкости при постобработке. Еще ожидается появление новой оптики из 6 элементов. С ней будет удобно корректировать аберрации и искажения, а также оттенки при недостатке освещения.

iPhone 17 Pro должен стать первым смартфоном с технологией FaceID под экранной панелью. Также, по слухам, это будет последняя прошка с вырезом в дисплее. В телефоне 18 поколения должна появиться первая подэкранная камера.

Напомним, ранее мы писали о том, что в iPhone 16 Pro будет "смешная" батарея.

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