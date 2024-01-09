iPhone упал с высоты в 5 км и продолжил работать

Инцидент произошел у компании Alaska Airlines.

| Автор: Соколенко Виктория

В сети продолжаются бурные обсуждения ситуации с Boeing 737 MAX 9, у которого во время полета вырвало дверь запасного выхода. Ее не нашли до сих пор, но удалось обнаружить iPhone одного из пассажиров воздушного судна. Об этом сообщает Newsweek.

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Как отмечает издание, смартфон пролетел около 5 км вниз и почти не пострадал. Главное – сохранение работоспособности. Девайс был разблокирован и стоял на авиарежиме. О принадлежности к пассажиру самолета указала квитанция с данными по багажу. Какая модель оказалась очень прочной, не уточняется.

Вероятнее всего приземление iPhone смягчили мокрые кусты.

Фото - Twitter

Фото - Twitter

Фото - Twitter

Напомним, ранее мы писали о том, что блогер JerryRigEverything выделил iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max из-за очень аккуратной внутренней компоновки.

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