Новый прием мошенников: за владельцами iPhone следят через клавиатуру

Такая вредительская технология стоит 30 долл и легко родается в интернете.

| Автор: Соколенко Виктория

Киберспециалисты обнаружили новый мошеннический прием, который позволяет злоумышленникам подсматривать за тем, что пишут пользователи iPhone. Шпионский зловред маскируется по стороннюю программу-клавиатуру. Об этом сообщает phonearena.

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Данное ПО записывает набранные текста. Речь не только о смс, а и о паролях, логинах. Они передаются на чужой гаджет. Проблема распространяется через TestFlight – онлайн-сервис Apple для беспроводной установки и тестирования мобильных приложений.

Слева нормальная клавиатура, справа - взломання - фото - phonearena

Проверить свой смартфон можно легко. Для этого, стоит пройти путь "Настройки" – "Основные" – "Клавиатура". В списке не должно быть посторонних установок. Если таковые есть, их стоит удалить.

Напомним, ранее мы писали о том, что техногигантов раскрыли в слежке за людьми через push-уведомления.

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