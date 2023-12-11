Техногигантов раскрыли в слежке за людьми через push-уведомления - СМИ

Apple собирается указывать статистику о запросах властей на доступ к сообщениям в отчетах о прозрачности.

| Автор: Соколенко Виктория

Американский сенатор Рон Уайден обратился к Минюсту с просьбой снять ограничение на публичное обсуждение факта того, что власти США и других мировых стран могут запрашивать у Google и Apple доступ к push-уведомлениям для слежки за определенными людьми. Об этом сообщает 9to5mac.

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Он хочет, чтобы обе компании получили разрешение на прозрачность в отношении юридических требований, которые к ним предъявляются.

"Особенно от иностранных правительств. Должен сохраняться принцип, по которому компании уведомляют пользователей о других типах требований от властей относительно данных", отмечает Уайден.

Ранее о такой возможности со стороны государств официально известно не было. Но, так как сенатор обратился к ведомству открытым письмом, все становится ясно автоматически. Как пишет издание, оба техногиганта выдают метаинформацию по ордеру. В случае с Apple речь идет о Push Notification Service, Google — Firebase Cloud Messaging.

Сообщения не раскрывают информацию, если к ней было применено конечное шифрование, к примеру, через WhatsApp. Расшифровка сообщения идет на устройстве, а не на серверах рush-провайдеров. Но даже банальная нотификация от сервисов доставки еды или такси может много рассказать о человеке – адрес проживания.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина обвинил YouTube в шпионаже и подал в суд.

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