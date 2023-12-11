В WhatsApp появилась функция "самоуничтожения"

Такого нет даже у конкурентов из Telegram.

| Автор: Соколенко Виктория

В WhatsApp ввели функцию самоуничтожения для голосовых сообщений. По сути, это те же голосовые, но рассчитанные на одноразовое прослушивание. Функция "Однократный просмотр" не совсем новая. Ранее она распространялась на фото и видео, теперь - +1 направление. Об этом сообщается в блоге разработчиков.

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Самоуничтожающийся контент отмечен соответствующим значком. Он предупреждает о разовой доступности материалов. Масштабирование нововведения началось. Аптейдт станет доступным в ближайшее время для всех.

Напомним, ранее мы писали о том, что Windows 12 будет крутой.

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