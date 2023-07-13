Илон Маск будет разрабатывать искусственный интеллект

Маск захотел больше денег.

| Автор: Соколенко Виктория

Миллиардер Илон Маск объявил о запуске компании "xAI". Она будет заниматься разработками в области искусственного интеллекта. Об этом стало известно из поста в Twitter.

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Как отметил Маск, запускается "xAI" для "понимания реальности". В его команду вошли бывшие сотрудники OpenAI, котоыре работали над ChatGPT, представители Google Research, Microsoft Research и Tesla.

"Мы работали и возглавили разработку некоторых из крупнейших прорывов в отрасли, включая AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 и GPT-4", - заявила команда Илона Маска.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько украинцев не знает, что такое искусственный интеллект.

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