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Илон Маск будет разрабатывать искусственный интеллект

Маск захотел больше денег.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Илон Маск будет разрабатывать искусственный интеллект
Иллюстративное изображение / Getty Images

Миллиардер Илон Маск объявил о запуске компании "xAI". Она будет заниматься разработками в области искусственного интеллекта. Об этом стало известно из поста в Twitter.

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Как отметил Маск, запускается "xAI" для "понимания реальности". В его команду вошли бывшие сотрудники OpenAI, котоыре работали над ChatGPT, представители Google Research, Microsoft Research и Tesla.

"Мы работали и возглавили разработку некоторых из крупнейших прорывов в отрасли, включая AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 и GPT-4", - заявила команда Илона Маска.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько украинцев не знает, что такое искусственный интеллект. 

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