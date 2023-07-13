- Горячие темы:
- Все для фронта - все про оружие и технику
Илон Маск будет разрабатывать искусственный интеллект
Миллиардер Илон Маск объявил о запуске компании "xAI". Она будет заниматься разработками в области искусственного интеллекта. Об этом стало известно из поста в Twitter.
Читайте также: Новая соцсеть Threads стала самой популярной в мире
Как отметил Маск, запускается "xAI" для "понимания реальности". В его команду вошли бывшие сотрудники OpenAI, котоыре работали над ChatGPT, представители Google Research, Microsoft Research и Tesla.
"Мы работали и возглавили разработку некоторых из крупнейших прорывов в отрасли, включая AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 и GPT-4", - заявила команда Илона Маска.
Напомним, ранее мы писали о том, сколько украинцев не знает, что такое искусственный интеллект.
Читайте также: Илон Маск заявил, что "Россия выиграет войну на истощение"
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.