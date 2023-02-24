Соучредители Instagram выпустили новое приложение: что о нем известно

Доступ к новинке есть на Android и iOS.

| Автор: Соколенко Виктория

Соучредители Instagram открыли доступ к своему новому мобильному приложению Artifact. Это персонализированное ПО для чтения новостей, сообщает TechCrunch.

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Программа узнает, какие новости чаще всего интересуют пользователя по кликам, времени пребывания, чтения, а также по шерингу контента другим людям и т.д. Похожий принцип работает в TikTok.

Фото - Artifact

Artifact позволяет синхронизировать с собой контакты. Так можно будет увидеть, что читали люди из телефонной книги. В то же время, добавлять номер телефона не обязательно. Взамен – просто указываются интересы для персонализации контента. Создатели предусмотрели добавление кнопки "Не нравится".

Со временем в приложение добавят социальные каналы для обсуждения интересующих тем.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Instagram появится аналог Telegram-каналов.

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