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Пользователям YouTube Music разрешили создавать свое радио

Функция должна стать доступна как для премиум-подписчиков, так и для обычных пользователей.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Пользователям YouTube Music разрешили создавать свое радио
Билли Айлиш / EPA/UPG

Стриминговый музыкальный сервис YouTube Music заявил о запуске личного радио пользователей. Об этом сообщает TechCrunch.

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До текущего момента юзерам приходилось слушать треки, выбирая из существующих списков воспроизведения, радиостанций или альбомов. Теперь можно создавать радиостанции с нуля с выбором до 30 исполнителей. Также предусмотрены выбор частоты появления исполнителей и фильтр настроения.

В YouTube уверяют, что пользователи получат возможности, которых нет у конкурентов.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина потерял 500 тыс долл и дом из-за YouTube-мошенников. 

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