Сами меняют цвет и отображают текст: в Apple готовят новые ремешки для часов

В задумке есть нота инновации и разрешение на то, чтобы не покупать новые ремешки.

| Автор: Соколенко Виктория

Apple запатентовала электрохромный ремешок для своих смарт-часов. Он сможет менять цвет. Об этом сообщает Patently Apple.

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По замыслу пользователь сможет настраивать ремешок "выражения своего стиля" и сочетания с элементами одежды. Цвет будет меняться за счет действия электрического тока.

Кроме того, он получит возможность настройки уведомлений о некоторых событиях. Юзер сможет добавить текст или значки.

Фото - Patently Apple

Напомним, ранее мы писали о том, что дарят сотрудникам Apple после 10 лет работы.

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