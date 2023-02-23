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Сами меняют цвет и отображают текст: в Apple готовят новые ремешки для часов
В задумке есть нота инновации и разрешение на то, чтобы не покупать новые ремешки.
Apple запатентовала электрохромный ремешок для своих смарт-часов. Он сможет менять цвет. Об этом сообщает Patently Apple.
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По замыслу пользователь сможет настраивать ремешок "выражения своего стиля" и сочетания с элементами одежды. Цвет будет меняться за счет действия электрического тока.
Кроме того, он получит возможность настройки уведомлений о некоторых событиях. Юзер сможет добавить текст или значки.
Напомним, ранее мы писали о том, что дарят сотрудникам Apple после 10 лет работы.
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