Украинка перевозила Starlink в машине: ее оштрафовал суд на 124 тыс грн

Найденный комплект оценивается в 3360 польских злотых.

| Автор: Соколенко Виктория

Украинка возвращалась из частной поездки в Польшу на авто Тойота Ярис. Таможенный контроль проходил в пункте пропуска Смельница – Кросценко. Она двигалась полосой упрощенного ТК "Зеленый коридор" и заявила, что не имеет товаров, которые подлежат обязательному декларированию и налогообложению (или относятся к категории запретов и ограничений по ввозу). Однако, на месте усиленного осмотра транспортных средств таможенники нашли нечто интересное, сообщает dev.ua.

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У гражданки в багажнике был комплект оборудования для спутникового интернета Starlink. По данным СМИ, ее оштрафовали на 124 050 грн.

"Вопрос очень простой и не находится в плоскости ограничений на ввоз на таможенную территорию Украины товаров, обращение которых запрещено. Starlink не является товаром или оборудованием, для перевозки которого нужно иметь специальное разрешение. Правонарушение гражданки К. заключается в том, что при перевозке товаров на сумму более 500 долл нужно декларировать товар, который ввозится на территорию Украины, чего гражданка К. не сделала, и поэтому суд вынес решение согласно санкции статей Таможенного Кодекса Украины", - прокомментировал юрист Игорь Чудновский.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что украинец рассказал о своем увольнении из Twitter из-за Илона Маска.

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