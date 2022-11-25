РФ "надо наращивать усилия в этом вопросе", считает Путин.

| Автор: Соколенко Виктория

Кровавый российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ находится "на шаг впереди" в сфере искусственного интеллекта. Так он якобы упрекнул некоторые другие страны. Подобное заявление Путин сделал на конференции "Путешествие в мир ИИ". Об этом сообщает Украинская правда.

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Предводитель террористического соседа не уточнил, какие конкретно государства имелись ввиду, но отметил, что "от успеха России в развитии искусственного интеллекта зависит ее место в мире и суверенитет".

Также, Владимир Путин отметил, что в РФ сведут к минимуму работу людей на опасном производстве.

В контексте российского "шага вперед" стоит напомнить несколько новостей bigmir.net:

В РФ робот с искусственным интеллектом сломал палец ребенку.

В России показали робота-собаку с гранатометом, который оказался игрушкой с AliExpress.

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