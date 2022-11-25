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Путин заявил, что от искусственного интеллекта "зависит суверенитет" РФ
Кровавый российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ находится "на шаг впереди" в сфере искусственного интеллекта. Так он якобы упрекнул некоторые другие страны. Подобное заявление Путин сделал на конференции "Путешествие в мир ИИ". Об этом сообщает Украинская правда.
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Предводитель террористического соседа не уточнил, какие конкретно государства имелись ввиду, но отметил, что "от успеха России в развитии искусственного интеллекта зависит ее место в мире и суверенитет".
Также, Владимир Путин отметил, что в РФ сведут к минимуму работу людей на опасном производстве.
В контексте российского "шага вперед" стоит напомнить несколько новостей bigmir.net:
- В РФ робот с искусственным интеллектом сломал палец ребенку.
- В России показали робота-собаку с гранатометом, который оказался игрушкой с AliExpress.
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