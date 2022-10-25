Что такое "грязная бомба", которой пугает Россия

После терактов 11 сентября 2001 года угрозу использования "грязной бомбы" рассматривали как вполне реальную в США и других западных странах из-за активизации джихадистских группировок.

| Автор: Соколенко Виктория

23 октября руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу позвонил министрам обороны Франции, Турции, США и Британии. В ходе разговоров он обвинил Украину в подготовке к использованию "грязной бомбы" – взрывчатки с радиоактивными элементами. МИД Украины и Владимир Зеленский назвали такое заявление ложью. Позднее ложью слова Шойгу объявили правительства США, Франции и Великобритании. Об этом сообщает ВВС.

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Что такое "грязная бомба"

По определению департамента здравоохранения Нью-Йорка такая бомба сочетает в себе обычные взрывчатые вещества и радиоактивные материалы в твердой, жидкой или газоподобной форме. Ее могут использовать для распространения радиоактивных материалов в небольшой зоне вокруг взрыва. Основная цель подобного терроризма – запугивание людей, загрязнение зданий или земли.

"Грязная бомба" существенно отличается от ядерного оружия. В ней используется материал из высокого обогащенного урана или плутония. Его располагают в оболочке вокруг взрывчатки. Когда происходит детонация, порошок рассеивается на поверхность. Взрыв в большей мере несет опасность для окружающей среды. Люди находятся в опасности, если они попадут в зону взрыва.

Что делать при взрыве "грязной бомбы"

Специалисты советуют гражданам находиться как можно дальше от места взрыва, быть в помещении. Так можно уменьшить влияние радиоактивной пыли.

"Если это возможно, снимите свою одежду и поместите ее в герметичный полиэтиленовый пакет. Примите душ (используя мягкое мыло), чтобы смыть пыль и грязь. Это уменьшит общую радиационную нагрузку, если взрывное устройство содержало радиоактивный материал", - советуют американские чиновники.

Профессор института международных отношений КНУ им. Шевченко, эксперт по нераспространению ядерного оружия Сергей Галака отмечает, что заражение определенных территорий вызванное "грязной бомбой", может быть чревато потерей сельскохозяйственных земель. Характер поражения и площадь зависят о природных причин и состава изотопов.

"Если будет сильный ветер и не будет дождя, тогда будет сильное загрязнение. Если будет слабый ветер и сильный дождь, то осадки это загрязнение локализуют в определенной местности. Если, например, произойдет заражение Днепра, то это будет означать заражение всей акватории, из которой питьевую воду получают 25 млн человек", - отметил эксперт.

Россия не привила никаких доказательств изготовления "грязной бомбы" в Украине. Но, сама Россия имеет в разы больше ресурсов для изготовления такой взрывчатки. В РФ 9% мировых запасов месторождений урана, есть хранилища ядерного топлива, радиоактивных материалов. К тому же, сейчас оккупанты контролируют хранилище ядерных отходов на Запорожской АЭС и устраивают там постоянные провокации.

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Напомним, ранее bigmir.net публиковал важные материалы:

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