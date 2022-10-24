Функция не для всех: в Telegram введут расшифровку видеосообщений

Сроки введения расшифровки пока неизвестны.

| Автор: Соколенко Виктория

В популярном мессенджере Telegram введут расшифровку видеосообщений-кружочков в текст. Опция была обнаружена в бета-версии программы для для Android. Об этом передает Beta Info.

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Готовый текст должен отобразиться под видеосообщением, в виде значка-пузыря, где будет расшифрованное содержимое.

Как и в случае с расшифровкой голосовых сообщений, воспользоваться такой возможностью смогут обладатели подписки Telegram Premium.

Telegram Premium появилась 20 июня. Обзор по теме можно прочитать тут.

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