Функция не для всех: в Telegram введут расшифровку видеосообщений
Сроки введения расшифровки пока неизвестны.
В популярном мессенджере Telegram введут расшифровку видеосообщений-кружочков в текст. Опция была обнаружена в бета-версии программы для для Android. Об этом передает Beta Info.
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Готовый текст должен отобразиться под видеосообщением, в виде значка-пузыря, где будет расшифрованное содержимое.
Как и в случае с расшифровкой голосовых сообщений, воспользоваться такой возможностью смогут обладатели подписки Telegram Premium.
Telegram Premium появилась 20 июня. Обзор по теме можно прочитать тут.
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