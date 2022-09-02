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С 7 по 10 сентября на телефоны украинцев придут оповещения об угрозе

Паниковать из-за таких сообщений не стоит.
 |  Автор: Соколенко Виктория
С 7 по 10 сентября на телефоны украинцев придут оповещения об угрозе
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев о рассылке уведомлений о вероятной угрозе. Они являются частью дополнительной системы оповещения населения. На 7-10 сентября запланировано ее тестирование. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Систему испытают на Виннитчине и ряде других регионов. Полного списка регионов пока нет. В процесс вовлекут трех крупных операторов мобильной связи.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в Украине презентовали многофункциональное приложение MineFree. Оно поможет людям быть бдительными и держаться как можно дальше от мин. 

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