С 7 по 10 сентября на телефоны украинцев придут оповещения об угрозе

Паниковать из-за таких сообщений не стоит.

| Автор: Соколенко Виктория

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев о рассылке уведомлений о вероятной угрозе. Они являются частью дополнительной системы оповещения населения. На 7-10 сентября запланировано ее тестирование. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте также: В приложении "Разминирование Украины" исправили ошибки и добавили новые функции

Систему испытают на Виннитчине и ряде других регионов. Полного списка регионов пока нет. В процесс вовлекут трех крупных операторов мобильной связи.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в Украине презентовали многофункциональное приложение MineFree. Оно поможет людям быть бдительными и держаться как можно дальше от мин.

Читайте также: Россия распространяет фейки о HIMARS: опубликовано опровержение

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.