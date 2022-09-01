Для обмана работодателей: парень срезал отпечаток пальца и дал его другу

Обоим парням чуть больше 20 лет.

| Автор: Соколенко Виктория

В индийском городе Вадодар двое парней решили схитрить при экзамене для приема на работу. Один из них очень хотел занять вакансию, но не был уверен в своих силах. По итогу, он не нашел ничего лучше, как приложить палец к раскаленной сковородке, срезать кусок кожи и отдать его другу. С ним нужно было пройти проверку. Об этом сообщает NDTV.

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Частная компания, уполномоченная железной дорогой, огласила тестирование. Более 600 кандидатов откликнулись на возможность. Но на экзамен можно попасть только по отпечатку пальца. Сканер не считал отпечаток пальца заботливого друга, даже через несколько попыток. Ситуация привлекла внимание экзаменаторов. Они попросили его побрызгать руки антисептиком. Фейл случился после того, как чужая кожа отклеилась от пальца. На место вызвали полицию.

Обоим чудакам грозит штраф и тюрьма.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что мошенники предлагают деньги "за счет конфискованных активов" России.

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