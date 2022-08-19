На портале "Дія" запускается услуга "єВідрядження"

Правительство приняло постановление, которое позволит предпринимателям выезжать за границу на рабочие командировки.

| Автор: Соколенко Виктория

Для мобильности бизнеса во время военного положения с 1 сентября на портале "Дія" заработает "єВідрядження". На заседании Правительства было принято постановление, которое позволяет внедрить услугу в экспериментальном формате. Воспользоваться опцией смогут физические лица-предприниматели и юридические лица. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

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Что нужно сделать, чтобы получить "єВідрядження":

Подать налоговую отчетность.

Не иметь задолженности по единому взносу на государственное социальное страхование;

Иметь среднюю зарплату в компании на уровне не менее 20 тысяч гривен;

Внести гарантированный платеж в 200 тысяч гривен

Иметь не менее 10 застрахованных лиц за последний месяц отчетного квартала.

"Выехать в рабочую поездку за границу можно на срок до 7 дней. Получить разрешение на выезд одновременно сможет не более 10% от количества застрахованных лиц. Но при этом не больше 10 человек из компании одновременно", - говорят в Минцифры.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Украина обратится в ЕС с просьбой сделать исключение для беженцев.

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