Ко Дню Независимости: Музей Гончара представил шаблоны с вышиванками для соцсетей

Навыки монтажа для создания креативного контента не нужны. Приложение все сделает за вас.

| Автор: Соколенко Виктория

Музей Ивана Гончара и украинский стартап Templify создали серию бесплатных шаблонов для социальных сетей. В их основу легли элементы наших национальных вышиванок, платков и картин. Об этом сообщает tech.liga.net.

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Темплейты помогут украинцам рассказать миру о своей идентичности. Также, разработчики ожидают, что пользователи приложения Templify из других стран таким способом изучат наше культурное наследие.

В программе есть шаблоны на любой вкус – более художественные и минималистичные.

Фото - Templify

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на войну, Украина будет отмечать День Независимости и другие важные исторические даты.

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