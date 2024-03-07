Как выглядеть стройной на фото для Инстаграма: секреты блогеров

Хитрые приемы, которые изменят вид вашей страницы в соцсети.

| Автор: Соколенко Виктория

Камера – особое изобретение человечества. Поскольку она ловит детали, которые из простого человека делают фотомодель. Но у нее есть и минусы. Она может увеличить объемы, исказить и вскрыть то, что вы бы хотели никому не показывать. Позировки – это навык, который подвластен не только моделям. Если овладеть нехитрыми фишками профи, то вы полюбите себя и свой аккаунт в Instagram еще больше. Bigmir.net собрал главное.

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Правильная одежда

Фото – Getty Images

Стоит быть аккуратной с принтами и не прятаться в оверсайз. За их счет будет заметное увеличение фигуры. Нужен комфортный образ. Если нет уверенности в силах, то можно обратиться к стилисту.

Порепетируйте перед зеркалом выгодные ракурсы и позы. Таким образом, перед камерой вам будет гораздо проще. Живые и естественные фотографии появляются благодаря раскованности. Настройтесь на результат заранее.

Осанка и направление к камере

Фото – Getty Images

Сутулость – враг образа. Она искажает фигуру, увеличивает живот, коробит шею. Ровные спина, плечи и контроль положения головы – главные. К ним же относится расслабленное лицо. Перед камерой стоит находиться в 3/4 оборота. При этом, одно бедро отведено назад, вес перенесен на дальнюю ногу, передняя вытянута вперед. Все делается несильно, для удлинения тела. Лайфхак очень любят знаменитости на красных дорожках.

Носочки и положение камеры

Фото – Getty Images

Перед камерой можно стать на носочки. В танцовщицы перевоплощаться не стоит. Небольшой и устойчивый подъем удлиняет силуэт, дарит ногам тонус. При позе сидя нужна ровная спина, ноги тоже на носочках, колени сгибаются под разными углами. Чем больше вариантов изгибов, тем стройнее можно получить фото. К слову, то, что нужно увеличить, располагается ближе к камере, что уменьшить, соответственно, дальше.

Если прижмете язык к небу, то овал лица станет четче, скулы – фактурнее. О втором подбородке можно будет забыть. Благодаря установке камеры чуть выше глаз, лицо преображается.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое вросшие волосы и как с ними бороться.

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