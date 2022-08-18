WhatsApp выпустил полноценное приложение для компьютера
Пользователи наконец-то дождались от WhatsApp полноценную Windows-версию своей программы. В отличие от прошлых релизов, она полностью самостоятельная и нативная для системы. Об этом сообщает portaltele.com.ua.
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Загрузить такой вариант WhatsApp можно через официальный магазин Microsoft. Главное требование – установленная на компьютере Windows 10 или новее.
По словам разработчиков, подобную вариацию WhatsApp в скором времени смогут получить и пользователи Mac.
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