WhatsApp выпустил полноценное приложение для компьютера

WhatsApp для ПК стал быстрее и стабильнее в работе.

| Автор: Соколенко Виктория

Пользователи наконец-то дождались от WhatsApp полноценную Windows-версию своей программы. В отличие от прошлых релизов, она полностью самостоятельная и нативная для системы. Об этом сообщает portaltele.com.ua.

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Загрузить такой вариант WhatsApp можно через официальный магазин Microsoft. Главное требование – установленная на компьютере Windows 10 или новее.

По словам разработчиков, подобную вариацию WhatsApp в скором времени смогут получить и пользователи Mac.

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