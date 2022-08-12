Россия создала в космосе обломки угрожающие Starlink

Угроза от космического мусора РФ есть и для Международной космической станции.

| Автор: Соколенко Виктория

Еще в 2021 году Россия испытала противоспутниковое оружие и разрушила собственный неактивный аппарат на орбите Земли. С того момента в космосе блуждают множество обломков, которые угрожают различному оборудованию. К примеру – Starlink. Об этом сообщает Futurism.

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Известно, что между спутниками Starlink и обломками российской техники было более 6 тысяч сближений. 841 спутник, а это 30% от сети SpaceX, близко контактировали с космическим мусором страны-агрессора.

Сейчас есть вероятность новой угрозы, поскольку компания Илона Маска недавно запустила новую серию ПО для обеспечения доступа в интернет. Орбиты Starlink и частей спутника РФ совпадают.

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Аппараты Маска пока спасаются тем, что имеют возможность маневрировать.

Напомним, технология Starlink помешала стремлению России отрезать Украину от внешнего мира после начала полномасштабного вторжения.

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