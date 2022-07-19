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Улучшаем качество фото на телефонах с Android - появился способ

В этом помогут алгоритмы искусственного интеллекта.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Улучшаем качество фото на телефонах с Android - появился способ
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Состоялся релиз приложения Galaxy Enhance-X для Android. С его помощью пользователи смогут в разы улучшить фотографии на своих мобильных телефонах. Об этом сообщает androidauthority.com.

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Программа позволяет устранять размытие, корректировать слабое освещение, добавлять резкость и эффект HDR.

Также можно изменить разрешение и воспользоваться "волшебной кнопкой", которая автоматически проанализирует снимок и применит эффекты.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Telegram ввел функцию для противников голосовых сообщений.

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