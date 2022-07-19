Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Telegram ввел функцию для противников голосовых сообщений

Воспользоваться ей смогут не все.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Telegram ввел функцию для противников голосовых сообщений
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

В бета-версии Telegram для Android можно будет запрещать отправку голосовых сообщений. Опция доступна только для тех, кто имеет Premium-подписку. Об этом сообщает "Код Дурова".

Читайте также: Официально: Instagram запустил подписку за деньги

Для активации табу нужно перейти в настройки конфиденциальности. Там есть варианты выбора:

  • Отправляют только контакты.
  • Отправляют только отдельные собеседники.

Напомним, ранее bigmir.net публиковал обзор всех функций платной версии мессенджера Telegram. Одна из них - расшифровка голосовых в текст. 

Читайте также: Snapchat ввел платную подписку

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри techno.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости