Telegram ввел функцию для противников голосовых сообщений

Воспользоваться ей смогут не все.

| Автор: Соколенко Виктория

В бета-версии Telegram для Android можно будет запрещать отправку голосовых сообщений. Опция доступна только для тех, кто имеет Premium-подписку. Об этом сообщает "Код Дурова".

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Для активации табу нужно перейти в настройки конфиденциальности. Там есть варианты выбора:

Отправляют только контакты.

Отправляют только отдельные собеседники.

Напомним, ранее bigmir.net публиковал обзор всех функций платной версии мессенджера Telegram. Одна из них - расшифровка голосовых в текст.

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