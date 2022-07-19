Telegram ввел функцию для противников голосовых сообщений
Воспользоваться ей смогут не все.
В бета-версии Telegram для Android можно будет запрещать отправку голосовых сообщений. Опция доступна только для тех, кто имеет Premium-подписку. Об этом сообщает "Код Дурова".
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Для активации табу нужно перейти в настройки конфиденциальности. Там есть варианты выбора:
- Отправляют только контакты.
- Отправляют только отдельные собеседники.
Напомним, ранее bigmir.net публиковал обзор всех функций платной версии мессенджера Telegram. Одна из них - расшифровка голосовых в текст.
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