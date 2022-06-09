Врачи скорой помощи будут держать видеосвязь с пациентами - МОЗ

В регионах появится приложение GoodSAM.

Великобритания предоставила Украине бесплатное пользование мобильным приложением GoodSAM. Программа дает врачам экстренной медицинской помощи три ключевых преимущества, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Медики смогут получать геолокацию абонентов, которые вызывают скорую, с точностью до 20 метров. Поскольку из-за войны много переселенцев могут плохо ориентироваться в местности пребывания. В медицинской практике было много случаев, когда без посторонней помощи человек не может назвать свои координаты.

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Также есть опция совершения видеозвонков. При такой связи врачи могут проводить консультации и давать рекомендации, даже измерять частоту дыхания и пульс пациентов. Это особенно важно, если разбита дорога или же населенный пункт находится далеко.

Кроме этого, можно создавать базу волонтеров и координировать их деятельность.

Напомним, ранее мы писали о том, что в МОЗ ответили на вопрос касательно вызова скорой помощи в комендатский час.

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