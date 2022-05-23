В Украине планируют по-другому преподавать информатику

В начале 2022 года МОН и Минцифра анонсировали проект по реформе дисциплины "информатика". Его реализация продолжается.

В Украине к новому учебному году 2022-2023 существенно хотят изменить преподавание информатики в рамках пилотного проекта. На данный момент идет набор учителей и составляется список 50 образовательных учреждений для реализации другого подхода к предмету, сообщается в Telegram.

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В планах правительства привлечь лучших украинских и зарубежных ІТ-экспертов составить качественную учебную программу для обучения и оценки учеников с 1 по 11 класс. Также предусмотрено создание пилотных образовательных курсов для изучения информатики. Их размесят на платформе Всеукраинская школа онлайн.

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Учителя могут подать свои заявки по участию в пилоте до 29 мая 2022 года.

"Первая в мире кибервойна показала, как важно знать и уметь пользоваться информацией в цифровом пространстве. И чем раньше мы начнем это учить, тем лучше", - говорят в Министерстве цифровой трансформации.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, где не проведут Национальный мультитест в рамках вступительной кампании 2022.

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