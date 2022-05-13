Соцсети должны вмешаться в войну РФ и Украины

Сейчас популярные социальные сети могут удалять контент о войне России против Украины для защиты пользователей от чувствительных материалов.

Мария Скороход у могилы своей дочери, которая была убита от российского авиаудара и похоронена в своем дворе к северу от Киева / EPA/UPG

Руководители четырех комитетов Палаты представителей Соединенных Штатов Америки обратились к руководству YouTube, TikTok, Twitter и Facebook. Они просят администрацию соцсетей сохранять материалы военных преступлений России для использования в будущих судах, пишет NBC News.

Читайте также: Хакеры усилят DDoS-атаки на Россию

Все публикации, которые выкладывают пользователи по поводу действий оккупантов РФ, должны служить в качестве доказательств.

"Правительство США и международные наблюдатели расследуют российские военные преступления", - говорится в письме генеральному директору Meta Марку Цукербергу.

Читайте также: Война в Украине: в России нашли способ обхода санкций

Официальные письма с таким же содержанием поступили и в адрес YouTube, TikTok, Twitter.

Напомним, ранее глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров делал аналогичное заявление на эту тему. По его словам, он просил представителей Meta пересмотреть политику в отношении нашей страны. Он мотивировал свои слова тем, что Украина, в отличие от России, публикует правдивую информацию о событиях на родной земле. Более того, РФ поймали на распространении методичек для продажных комментариев в интернете.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.