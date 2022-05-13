"Дія" запускает новую услугу для украинцев в Польше
17 мая в Варшаве откроется центр "Дія.Бізнес".
Министерство цифровой трансформации Украины откроет в Польше центр "Дія.Бізнес". С его помощью простые люди и предприниматели получат необходимые консультации, сообщает ведомство в своем Telegram.
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На появление учреждения за рубежом повлияло большое количество запросов от вынужденных переселенцев. Работа "Дія.Бізнес" в Варшаве запланирована только на время войны.
Что смогут украинцы
- Получить информацию о статусе ВПО в Польше, а также о других правовых основаниях для пребывания на территории страны.
- Получить сведения о проживании и устройстве на работу.
- Узнать все про ведение бизнеса.
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Открытие "Дія.Бізнес" состоится в 11:00 17 мая.
Напомним, ранее мы писали, что злоумышленники распространяют в сети фейковый чат-бот єПідтримка.
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