"Дія" запускает новую услугу для украинцев в Польше

17 мая в Варшаве откроется центр "Дія.Бізнес".

Министерство цифровой трансформации Украины откроет в Польше центр "Дія.Бізнес". С его помощью простые люди и предприниматели получат необходимые консультации, сообщает ведомство в своем Telegram.

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На появление учреждения за рубежом повлияло большое количество запросов от вынужденных переселенцев. Работа "Дія.Бізнес" в Варшаве запланирована только на время войны.

Что смогут украинцы

Получить информацию о статусе ВПО в Польше, а также о других правовых основаниях для пребывания на территории страны.

Получить сведения о проживании и устройстве на работу.

Узнать все про ведение бизнеса.

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Открытие "Дія.Бізнес" состоится в 11:00 17 мая.

Напомним, ранее мы писали, что злоумышленники распространяют в сети фейковый чат-бот єПідтримка.

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