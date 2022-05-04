Google Chrome может менять украденные пароли

Google Chrome для Android помогает пользователям, у которых украли пароли.

Кража паролей – дело давно известное и привычное. Хакеры часто располагают личными данными пользователей, среди которых логины и пароли. Но как оказалось , Google Chrome для Android может решить вопрос с воровством комбинаций, пишет 24 канал.

Читайте также: Какие приложения пропадут из App Store – объяснение

Обычно, пользователи меняют пароль самостоятельно. Google Chrome предупреждает о доступных паролях. Мобильная версия приложения поможет пострадавшему юзеру. Благодаря технологии Google Duplex , в автоматическом режиме разрешена проверка паролей в браузере на устройствах Android. Если обнаружен факт кражи – предлагается заменить доступ. Владелец смартфона лишь подтвердит процесс смены.

Читайте также: Как удалить себя из Google

Напомним, ранее bigmir.net писал о рейтинге популярных браузеров.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.