Google Chrome может менять украденные пароли
Кража паролей – дело давно известное и привычное. Хакеры часто располагают личными данными пользователей, среди которых логины и пароли. Но как оказалось , Google Chrome для Android может решить вопрос с воровством комбинаций, пишет 24 канал.
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Обычно, пользователи меняют пароль самостоятельно. Google Chrome предупреждает о доступных паролях. Мобильная версия приложения поможет пострадавшему юзеру. Благодаря технологии Google Duplex , в автоматическом режиме разрешена проверка паролей в браузере на устройствах Android. Если обнаружен факт кражи – предлагается заменить доступ. Владелец смартфона лишь подтвердит процесс смены.
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Напомним, ранее bigmir.net писал о рейтинге популярных браузеров.
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