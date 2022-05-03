Какие приложения пропадут из App Store – объяснение

Apple проведет зачистку программ в своем мобильном магазине App Store.

Технологический гигант Apple дал разъяснение разработчикам ПО и пользователям касательно чистки App Store от некоторого софта. Создатели программ встретили новость негативно, пишет The Verge.

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Под удаление попадут приложения, которые не обновлялись в течение 3 лет и не соответствуют минимальному требованию по загрузкам. Их могли не устанавливать вообще или же скачать всего несколько раз за год.

Такие мобильные продукты, по мнению Apple, несут угрозу для безопасности пользователей. Компания увеличила время на обновление с 30 до 90 дней.

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"Они отсчитываются с момента поступления соответствующего уведомления от Apple на почту разработчиков", - сказано в сообщении.

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