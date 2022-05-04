Воздушная рыбалка: вертолет смог поймать ракету

Американцы поймали отработанную ракетную ступень после вывода спутников на орбиту.

Ракета-носитель "Электрон" компании Rocket Lab стартовала с 34 коммерческими спутниками на борту. Через 2 минуты после взлета, ее первая ступень полетела обратно со скоростью 8300 километров в час. Ее замедлял специальный парашют. Вертолет Sikorsky S-92 зацепил крюком стропы и доставил груз на сушу, пишет forbes.com.

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Rocket Lab спасли свою ракету от опасного удара об воду и от воздействия солей. Операцию назвали "Туда и обратно". Такой шаг связывают с отсылкой к роману Джона Толкина "Хоббит, или Туда и обратно".

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В компании уверены, ситуация в дальнейшем позволит чаще запускать "Электрон" вместе со спутниками. Ракета-носитель стала самой продуктивной в своем классе. За 26 запусков она смогла вывести на орбиту 146 летательных аппаратов.

Напомним, ранее сообщалось , что Россия спровоцировала взрыв в космосе.

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