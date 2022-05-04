Россия спровоцировала взрыв в космосе

Взрыв увеличил количество космического мусора на орбите.

В космосе взорвался и распался на 16 частей двигатель буксира, принадлежащий РФ. Он еще в 2007 году помог доставить за границы Земли 3 спутника страны-агрессора, пишет space.com.

Читайте также: Знаем границы: где заканчивается Земля и начинается космос

Исследователи заметили, что оборудование разлетелось на части космического мусора еще 15 апреля. Сейчас ученые следят за движением всех частей двигателя. Его устанавливали на российскую ракету-носитель Протон с маркировкой SOZ.

"Двигатели SOZ не расходуют все свое топливо при запуске. И они имеют неприятную тенденцию взрываться годы или десятилетия спустя, оставляя кучу обломков на высокоэллиптической орбите. По крайней мере, 54 двигателя SOZ на данный момент взорвались", - рассказал Джонатан Макдауэлл, астрофизик и специалист по спутниковому отслеживанию Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Читайте также: Найдена планета, жизнь на которой зависит от погоды

Исследователи предсказывали такой исход событий. Но они по-прежнему считают его прискорбным. Появление космического мусора – одна из главных текущих проблем. По имеющимся оценкам, вокруг Земли сейчас вращаются чуть больше 36 тысяч фрагментов мусора шириной не менее 10 сантиметров. Также фиксируется около миллиона других объектов, которые угрожают космическим аппаратам и работе телескопов. Такая ситуация может привести к непригодности ближнего космоса для практического изучения.

Количество космического мусора вокруг ЗЕмли в 2013 году

В целом, взрыв российской космической техники – не первый прецедент. Страна-агрессор увеличила объемы опасного мусора в космосе в ноябре 2021 года. В тот момент проходили противоспутниковые испытания. Представители РФ взорвали ракетой свой неработающий спутник. Это вызвало появление новой партии обломков в окрестностях Международной космической станции. Сотрудникам МКС пришлось уклоняться от частей противоспутниковых систем РФ. Факт широко осужден международным сообществом.

Напомним, ранее появилась информация, что Россия следит за Украиной из космоса.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.