Мощная вспышка на Солнце вызвала проблемы со связью

Вспышка на Солнце произошла из-за пятна на юго-восточном крае.

Солнце разразилось мощной вспышкой класса Х 1.1. Из-за этого выброшенная радиация ионизировала атмосферу Земли и привела к проблемам с радиосвязью, пишет spaceweather.com.

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Помехи фиксировались над Атлантическим океаном и Европой. Пятно, которое спровоцировало вспышку, выпустило 9 других вспышек: шесть класса С, две класса М и одну – Х. Оно сможет повлиять на нашу планету по мере разворота Солнца.

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Справка bigmir.net

Солнечными пятнами называют участки с более сильными магнитными полями. Они блокируют поток горячего газа, тем самым становятся холоднее других окружающих областей. Вспышки на звезде происходят, когда силовые линии вблизи пятен стремительно реорганизуются. Последующие выбросы радиации провоцируют взрывы солнечной плазмы.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Россия спровоцировала взрыв в космосе.

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