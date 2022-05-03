Ученые нашли "Библию грешников"

Копия Библии с ошибкой стала первой находкой в Южном полушарии.

В Новой Зеландии была найдена копия крайне редкой Библии 1631 года / University of Canterbury

В Новой Зеландии нашли безнравственную Библию, датированную 1631 годом. Она обрела популярность из-за пропуска слова "не" в 7 заповеди. В результате чего верующим предписывалось "прелюбодеяние", пишет The Guardian.

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Ошибку обнаружили лишь через год после выпуска. Из-за этого печатники Роберт Баркер и Мартин Лукас попали под гнев короля Карла І. Их осудили и лишили лицензии на печать. А также заставили платить штраф в размере 300 фунтов стерлингов, который потом отменили. Из тысячи экземпляров "Библии грешников" осталось около 20 штук.

Периодически копии появлялись на аукционе в Великобритании и Соединенных Штатах Америки. В распоряжении Университета Кентербери одна из них попала благодаря бывшей студентке. Ее семья купила книгу на распродаже имущества умершего человека.

В Новой Зеландии была найдена копия крайне редкой Библии 1631 года / University of Canterbury

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По одной из теорий, появление "Библии грешников" случилось из-за преднамеренного саботажа конкурирующей типографии. Также, печатники могли сэкономить на редакторах. Как копия Библии попала в Новую Зеландию – загадка. Издание не имело обложки, некоторые страницы были залиты водой, часть отсутствовали.

"Она является одной из немногих копий с более декоративными красными и черными чернилами, а также более полной версией, чем другие обнаруженные копии", - сказано в сообщении.

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