Как переселенцу получить помощь в "Дії": инструкция

Украинцы, которые вынуждено уехали со своих домов из-за войны, помимо этого могут получить статус внутренне перемещенных лиц.

Министерство цифровой трансформации анонсировало комплексную услугу для беженцев в Дії. Она позволит оформить материальную помощь.

Получить статус ВПО могут как взрослые, так и дети. Материальная помощь предусмотрена в размере 2000 и 3000 гривен соответственно. Она поступит на карточку "єПідтримка". Средства разрешено снимать, переводить на другие карты, расплачиваться ими за товар.

В Минцифры предупреждают, пока услуга доступна только для тех украинцев, которые получают статус переселенца впервые. Специалисты готовят изменения.

Как переселенцу получить помощь в "Дії":

Обновите "Дію". Зайдите в раздел "Услуги", а затем в графу "Получить статус ВПО".

Укажите свое местоположение. Подтвердите геолокацию.

В случае с сыном или дочкой, свидетельства о рождении подтянутся в программе. Если нет – можно ввести вручную.

Выберите карту" єПідтримка"

Укажите вид необходимой помощи и контакты (Для Министерства социальной политики и представителей соцзащиты).

Проверяйте информацию в заявлении и нажмите "Отправить".

Справка ВПО появится в разделе ваших других цифровых документов. А помощь поступит на указанную виртуальную карту.

Отметим, более 1,4 млн украинцев зарегистрировались как переселенцы