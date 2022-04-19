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Как переселенцу получить помощь в "Дії": инструкция

Украинцы, которые вынуждено уехали со своих домов из-за войны, помимо этого могут получить статус внутренне перемещенных лиц.
Как переселенцу получить помощь в "Дії": инструкция
Дополнительный сайт для ВПО - groshi.edopomoga.gov.ua / EPA/UPG

Министерство цифровой трансформации анонсировало комплексную услугу для беженцев в Дії. Она позволит оформить материальную помощь.

Получить статус ВПО могут как взрослые, так и дети. Материальная помощь предусмотрена в размере 2000 и 3000 гривен соответственно. Она поступит на карточку "єПідтримка". Средства разрешено снимать, переводить на другие карты, расплачиваться ими за товар. 

В Минцифры предупреждают, пока услуга доступна только для тех украинцев, которые получают статус переселенца впервые. Специалисты готовят изменения.

Как переселенцу получить помощь в "Дії":

  • Обновите "Дію". Зайдите в раздел "Услуги", а затем в графу "Получить статус ВПО".
  • Укажите свое местоположение. Подтвердите геолокацию.
  • В случае с сыном или дочкой, свидетельства о рождении подтянутся в программе. Если нет – можно ввести вручную.
  • Выберите карту" єПідтримка"
  • Укажите вид необходимой помощи и контакты (Для Министерства социальной политики и представителей соцзащиты).
  • Проверяйте информацию в заявлении и нажмите "Отправить".

Справка ВПО появится в разделе ваших других цифровых документов. А помощь поступит на указанную виртуальную карту.  

Отметим, более 1,4 млн украинцев зарегистрировались как переселенцы 

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