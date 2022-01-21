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Пользователи iPhone 13 жалуются на розовый экран

В Apple утверждают, что это не проблема экрана или телефона.
 |  Автор: Максим Григорьев
Пользователи iPhone 13 жалуются на розовый экран
Экран iPhone становится розовым / weibo.com

Несколько пользователей Apple iPhone 13 жаловались, что экран их телефона случайным образом становится розовым/фиолетовым, а обходные пути, такие как сброс до заводских настроек и обновление, бесполезны.

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Хотя проблема, по-видимому, широко распространена в Китае, и жалобы поступают на такие платформы, как Weibo, есть разрозненные сообщения и из других регионов. Проблема с розовым экраном также может сопровождаться зависаниями, автоматическим перезапуском и другими проблемами.

Проблема также не кажется постоянной и может возникать периодически, приходить и уходить сама по себе. Еще одна отмеченная особенность заключается в том, что когда экран становится розовым, значки строки состояния и другая информация обычно остаются видимыми.

В отчете @BossLianbo на Weibo говорится, что официальная служба поддержки Apple заявила, что это не аппаратная проблема, и рекомендовала обновить систему в качестве решения. Пользователи сети также сообщили, что служба поддержки предлагает обновить все приложения до последней версии, чтобы исключить несовместимость между версиями приложений и iOS.

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Но если ничего не помогает, то Apple, похоже, предлагает замену, как в случае с этим участником форума сообщества Apple.

Пока что проблема с розовым экраном, похоже, не различает модели, поскольку сообщения о проблеме появились от пользователей iPhone 13, iPhone 13 Pro и даже iPhone 13 Pro Max, что указывает на то, что она может затронуть всю линейку 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что  Apple будет бесплатно чинить iPhone 12.

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