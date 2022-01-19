Спутники SpaceX стали чаще мешать телескопам наблюдать за космосом

В каждый пятый снимок телескопа ZTF попадают спутники Илона Маска.

| Автор: Максим Григорьев

Стремление SpaceX покрыть Землю высокоскоростным интернетом с помощью созвездия орбитальных спутников продолжается, и новое исследование демонстрирует значительный след, который они уже вносят в мир астрономических изображений. Поскольку количество спутников на низкой околоземной орбите быстро росло за последние два года, исследователи обнаружили, что в настоящее время они влияют почти на пятую часть важных наблюдений за сумерками, хотя они описывают общее научное воздействие как небольшое на данный момент.

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SpaceX начала запускать свои спутники Starlink на орбиту в 2019 году, и в том же году астрономы уже заметили на их изображениях яркие полосы света. С тех пор возросло беспокойство по поводу того, как эти спутники могут поставить под угрозу темное и тихое небо, на которое ученые полагаются при изучении Вселенной, или даже помешать обнаружению опасных околоземных астероидов.

Сегодня почти 1800 из них вращаются вокруг Земли на высоте около 550 км, и анализ архивных изображений, собранных Zwicky Transient Facility (ZTF) в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института недалеко от Сан-Диего в период с ноября 2019 года по сентябрь 2021 год показывает, как они дают о себе знать. Этот инструмент сканирует ночное небо каждые два дня, собирая наблюдения за космическими объектами, такими как сверхновые звезды и околоземные астероиды.

Этот анализ выявил в общей сложности 5301 полосу, созданную спутниками Starlink, что повлияло почти на пятую часть сумеречных наблюдений. Эти наблюдения проводятся на рассвете или в сумерках и имеют жизненно важное значение для обнаружения астероидов, которые движутся близко к Солнцу и через окрестности Земли.

"В 2019 году было затронуто 0,5 процента сумеречных изображений, а сейчас затронуто почти 20 процентов", — сказал Пшемек Мроз, ведущий автор исследования.

Несмотря на этот быстрый всплеск полосатых изображений, исследователи говорят, что научная деятельность не подвергается сильному влиянию, поскольку каждая полоса затрагивает менее одной десятой процента пикселей в каждом изображении, а погодные условия представляют большую угрозу в их нынешнем виде.

"Существует небольшая вероятность того, что мы пропустим астероид или другое событие, скрытое за полосой спутников, но по сравнению с влиянием погоды, например облачного неба, это довольно незначительные эффекты для ZTF", — сказал соавтор исследования Том Принц.

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Поскольку SpaceX планирует вывести на орбиту до 10 000 спутников к 2027 году, ученые ожидают, что почти все сумеречные изображения, сделанные в ZTF, в будущем будут содержать по крайней мере одну полосу. Двигаясь вперед, ученые ожидают, что программное обеспечение поможет избежать потенциального загрязнения их изображений, что может предсказать путь спутников и позволить им планировать наблюдения, которые избегают их пути или потенциально маскируют их эффекты.

SpaceX принимает собственные меры, чтобы уменьшить влияние этих спутников на астрономию. Это включает в себя добавление к спутникам солнцезащитных козырьков для уменьшения их отражательной способности, причем первый прототип был запущен в июне 2020 года. В рамках своего анализа авторы исследования также изучили эффективность этих козырьков и обнаружили, что они действительно уменьшают отражательную способность примерно в пять раз, хотя это все же немного выше, чем уровни, требуемые семинаром Satellite Constellations 1 (SATCON1), состоящим из астрономов, политиков и экспертов.

"Мы не ожидаем, что спутники Starlink повлияют на несумеречные изображения, но если спутниковая группировка других компаний выйдет на более высокие орбиты, это может вызвать проблемы для несумеречных наблюдений", — говорит Мроз.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы просят комитет ООН защитить ночное небо от Илона Маска.