Японский миллиардер и его товарищи по команде приземлились после полета на космическую станцию

Юсаку Маэдзава провел 12 дней, снимая на YouTube видео о том, каково жить в космосе.

| Автор: Максим Григорьев

Японский миллиардер и его помощник по продюсированию благополучно вернулись на Землю, проведя почти 12 дней в космосе, снимая и размещая в Интернете видеоролики о своем опыте.

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Юсаку Маэдзава, сделавший состояние на онлайн-магазине модной одежды, и Йозо Хирано, его видеооператор, приземлились вместе с космонавтом Александром Мисуркиным из российской федеральной космической корпорации Роскосмос на космическом корабле Союз МС-20 в понедельник 20 декабря. Трое членов экипажа приземлились около 05:13 по Киеву в степи Казахстана, к юго-востоку от города Джезказган.

Посадка с парашютом ознаменовала собой завершение первого краткосрочного полета на Международную космическую станцию, посвященного исключительно полетам двух самофинансируемых участников космического полета (или "космических туристов") на одном космическом корабле. Р

Мисуркин, Маэдзава и Хирано прибыли на космическую станцию ​​8 декабря, через шесть часов после запуска с космодрома Байконур в Казахстане. Еще до того, как покинуть Землю, Маэдзава начал делиться своим путешествием через серию коротких видеороликов, которые были сняты и отредактированы Хирано и размещены на YouTube. За этими клипами последовали 14 видеороликов, снятых в космосе, на разные темы от "космической моды" до "создания музыки в космосе" и "поедания закусок в условиях невесомости".

Экипаж "Союз МС-20" (первый ряд) позирует групповому портрету с экипажем 66-й экспедиции. В первом ряду слева - Юсаку Маэдзава, Александр Мисуркин и Ёдзо Хирано. В среднем ряду слева - Петр Дубров, Антон Шкаплеров и Марк Ванде Хей. Сзади слева - Матиас Маурер, Томас Маршберн, Раджа Чари и Кайла Бэррон. / NASA

Снятые на японском языке (иногда с английскими субтитрами), видеоблоги (или "влоги") привлекали аудиторию от нескольких сотен тысяч до миллионов зрителей. Самый популярный пост Маэдзавы с 6,6 миллионами просмотров (по состоянию на вечер воскресенья) объясняет, как он планирует продолжить раздачу денег тем, кто следит за ним в социальных сетях.

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"Если вам посчастливилось быть богатым, как я, я думаю, вы должны вносить все больше и больше", - сказал Маэдзава, добавив, что он предпочитает давать напрямую отдельным лицам, а не через организации. "По этим причинам я раздавал около 3 миллиардов иен [около 26,4 миллиона долларов] в течение последних трех лет".

Розыгрыш начался в воскресенье утром, за несколько часов до того, как Маэдзава, Хирано и Мисуркин сели на корабль "Союз МС-20" и закрыли его люк, чтобы начать подготовку к поездке домой. Космический корабль отстыковался от исследовательского модуля станции "Поиск" в 01:50 по Киеву.

Три часа спустя, в 05:18 "Союз" произвел сход с орбиты, начав падение капсулы обратно на Землю.

Спасательные силы были развернуты рядом с местом посадки, чтобы встретить экипаж, помочь им выбраться из спускаемого модуля корабля "Союз" и провести начальные медицинские осмотры. Затем Мисуркин, Маэдзава и Хирано должны были быть доставлены на вертолете в Караганду, а затем сесть на самолет в Звездный городок, Россия, и в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.

46-летний Маэдзава - генеральный директор Start Today и основатель ZOZO, онлайн-магазина одежды, который он продал Yahoo! Япония. В 2018 году он заплатил SpaceX значительную, но не разглашаемую сумму за полет вокруг Луны на космическом корабле Starship, который все еще находится в разработке. Миссия Маэдзавы "dearMoon" , которая отправит его и команду художников вокруг Луны , в настоящее время намечена к запуску в 2023 году.

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36-летний Хирано руководил командой фотографов в ZOZO, а сейчас является продюсером фильма Start Today. Помимо съемок Маэдзавы во время миссии, Хирано также принимал участие в исследованиях здоровья и производительности людей от имени Института трансляционных исследований космического здоровья (TRISH) Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне, штат Техас. Исследования включали сбор показаний электрокардиограммы и использование портативного рефрактора для сбора данных зрения.

44-летний Мисуркин завершил свой третий космический полет, ранее служив в экипажах экспедиции 35/36 и 53/54 станции. На данный момент он провел в космосе в общей сложности 346 дней.

Мисуркин, Маэдзава и Хирано помогли установить новый рекорд по количеству людей в космосе одновременно. За те несколько минут, что 11 декабря совершил третий полет человека Blue Origin в космос, на орбите было 19 человек, в том числе три члена экипажа "Союз МС-20", экипаж Экспедиции 66 из семи человек на Международной космической станции, три тайконавта на космической станции Китая Шэньчжоу-13 и шесть пассажиров на борту миссии New Shepard 19.

Напомним, ранее сообщалось, что космический турист Юсаку Маэдзава собирает идеи для полета на МКС.