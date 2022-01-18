День в истории: 18 января - Гавайские острова и первый DVD

В этот день, 18 января, произошли такие события.

| Автор: Максим Григорьев

Гавайские острова

Гавайские острова для европейцев открыл 18 января 1778 года знаменитый английский мореплаватель Джеймс Кук во время своего 3-го путешествия по Тихому океану (здесь же он и погиб 14 февраля 1779 года, когда вернулся на зимовку после плавания по северной части Тихого океана). Кук дал им название Сандвичевы острова (это название использовали до конца XIX века) в честь Первого лорда Адмиралтейства Джона Монтегю, 4-го графа Сэндвича.

К моменту прибытия Кука Гавайские острова уже почти полтора тысячелетия населяли полинезийцы. Единой точки зрения на историю заселения Гавайских островов до сих пор не сложилось. Согласно наиболее распространенной точке зрения первые полинезийцы прибыли с Маркизских островов около 300 года н. э., за которыми приблизительно в 1300 году последовали переселенцы с Таити, покорившие первых поселенцев и сформировавшие более сложную религиозную и социальную систему на островах.

Читай также: День в истории: Семимиллиардный житель Земли

Европейцы застали на Гавайских островах несколько государственных образований, которые в 1810 году слились в единое королевство Гавайи под началом Камеамеа I, получившего доступ к европейскому оружию. Развитие интереса к производству сахарного тростника привело США в конце столетия к более активному экономическому и политическому вмешательству в дела архипелага. Местное население, столкнувшись с занесёнными извне инфекциями, от которых у него не было иммунитета, пережило массовое вымирание: к концу века от 300-тысячного полинезийского населения осталось около 30 тысяч человек. На их место 1852 году Гавайское сельскохозяйственное общество доставило в Гонолулу первую партию рабочих — 200 китайцев. Вскоре последовали новые партии. К китайцам прибавились японцы, филиппинцы, корейцы, а также рабочие из Европы: португальцы с острова Мадейра, немцы и норвежцы.

В 1887 году вооруженные отряды белых заставили принять “Конституцию штыка“. Так как Лилиуокалани, последняя королева островов, попыталась оспорить положения этой “конституции“, группа уроженцев островов американского происхождения, призвав на помощь американских моряков со стоявшего в бухте корабля, в 1893 году совершила переворот и свергла королеву. Через год была провозглашена марионеточная Республика Гавайи, президентом которой стал Сэнфорд Доул. После провала попытки контрперворота под руководством гавайского националиста полковника Роберта Уильяма Уилкокса, не устававшего восставать как против монархических, так и против республиканских правительств, присоединение Гавайев к США было лишь вопросом времени. В 1898 году, в разгар испано-американской войны, США аннексировали Гавайи и в 1900 году предоставили им статус самоуправляемой территории.

В 1908 году порт Пёрл-Харбор, ещё с конца XIX века игравший роль международного, стал базой ВМС США. Нападение японской авиации на эту базу 7 декабря 1941 года привело США к вступлению во Вторую мировую войну.

21 августа 1959 года “Территория Гавайи“ получила статус штата США, 50-го по счету.

Первый DVD

В 1996 году на носителе нового типа - DVD - вышло первое программное обеспечение. Компания “Digital Directory Assistance“ объявила, что новая версия ее электронного телефонного справочника “PhoneDisc PowerFinder USA ONE“, будет выпущен на новом носителе информации - Digital Video Disc (DVD). Данные, ранее занимавшие 6 дисков CD-ROM, поместились на одном диске DVD.

DVD / Chastnik.ru

Читай также: День в истории: Первый сетевой червь и самая большая летающая лодка

Изначально DVD расшифровывалось как Digital Video Disc (цифровой видеодиск), поскольку данный формат первоначально разрабатывался как замена видеокассетам. Позже, когда стало ясно, что носитель подходит и для хранения произвольной информации, многие стали расшифровывать DVD как Digital Versatile Disc (цифровой многоцелевой диск). Toshiba, заведующая официальным сайтом DVD Forum’а, использует Digital Versatile Disc. К консенсусу не пришли до сих пор, поэтому сегодня DVD официально вообще никак не расшифровывается.

Одиночное покорение Антарктиды

Берг Оусланд / visitnorway.ru

В 1997 году норвежец Берг Оусланд закончил свой одиночный переход через Антарктиду, который стартовал 15 ноября 1996 года.

Не все свои экспедиции Берге Оусланд совершал в одиночку. У него также было несколько компаньонов. Например, в 1990 году он преодолел 800 километров на лыжах вместе с Эрлингом Кагге, другим известным полярным исследователем из Норвегии.

После достижения Северного полюса в 1990 году и Южного – в 1992, Кагге поднялся на Эверест в 1994 году. Он стал первым в истории человеком, покорившим “три полюса“ – Северный, Южный и вершину Эвереста.

Напомним, днем ранее мы вспоминали рождение Франклина и первое пересечение Южного полярного круга.