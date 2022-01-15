День в истории: 15 января - Рождение Мартина Лютера Кинга и появление браузера

В этот день, 15 января, произошли такие события.

| Автор: Максим Григорьев

День рождения Мартина Лютера Кинга

Мартин Лютер Кинг родился 15 января 1929 года в городе Атланта (штат Джорджия, США). Его отец был священником баптистской церкви. Его семья жила в “черном квартале“ города, жители которого в основном представляли средний класс.

В 13 лет Мартин поступил в лицей при университете Атланты, а в 15 лет – в колледж Морхауз. В это время он стал членом Национальной ассоциации прогресса цветного населения. После рукоположения в церковнослужители Кинг стал помощником у своего отца.

Мартин Лютер Кинг / wikipedia.org

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В 1951 году он получает степень бакалавра богословия теологической семинарии Кроузера в Честере (Пенсильвания). В 1955 году после окончания Бостонского университета получил степень доктора теологии. Тогда же Мартин Лютер Кинг стал священником баптистской церкви в городе Монтгомери (штат Алабама). Здесь он присоединился к акциям борьбы за права чернокожих.

В своих проповедях и выступлениях он выступал за ненасильственные меры борьбы, оперировал главным образом религиозными терминами и прибегал к религиозной фразеологии, тем самым вызывая восторженный духовный отклик у своей аудитории. В итоге был принят Акт о правах.

За участие в ненасильственной борьбе против расовой дискриминации Кинг получил Нобелевскую премию мира.

Кинг был женат и имел 4 детей.

28 марта 1968 года Мартин Лютер Кинг возглавил марш протеста рабочих в Мемфисе (штат Теннесси, США), целью которого была поддержка бастующих рабочих, а 4 апреля был смертельно ранен снайпером.

Его убийца получил 99 лет заключения. Кинг стал первым темнокожим американцем, кому был установлен бюст в Большой ротонде Капитолия в Вашингтоне, а с 1986 года третий понедельник января в США отмечается как национальный праздник – день Мартина Лютера Кинга.

Первый браузер

Бернерс-Ли Тим, создатель World Wide Web, выпустил веб-браузер - программу, которая дает возможность просматривать ресурсы интернета. Он назывался WorldWideWeb и позже был переименован в Nexus.

Первый интернет-браузер / wikipedia.org

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Но первым распространенным браузером с графическим интерфейсом был NCSA Mosaic. Исходный код этого одного из первых браузеров был открыт, и некоторые другие браузеры (Netscape Navigator и Internet Explorer) взяли его за основу. Этот браузер имел свои недостатки, но почти все они были устранены в браузере Netscape Navigator (некоторые сотрудники компании Netscape были из NCSA и участвовали в разработке Mosaic). Netscape выпустила Netscape Navigator под разные операционные системы (UNIX, Windows, Mac OS) и добилась заметного успеха, в том числе и коммерческого. Это побудило компанию Microsoft выпустить свой браузер Internet Explorer.

Миссия Стардаст

15 января 2006 года вернулась на Землю капсула аппарата “Стардаст“, содержащая образцы космического вещества.

Реализация проекта создания автоматической межпланетной станции для исследования кометы была начата в 1995 году в рамках программы NASA Discovery. Стардаст стала первой американской АМС, специально созданной для исследования кометы и доставки кометного вещества на Землю.

Космический аппарат был разработан и изготовлен компанией Lockheed Martin Astronautics (LMA). Стоимость работ составила 128,4 млн долларов. Еще 37,2 млн долларов было затрачено на управление, которое осуществлялось Центром управления LMA при поддержке Лаборатории реактивного движения (JPL).

Капсула Стардаст / wikipedia.org

132 ячейки возвращаемой капсулы аппарата были заполнены аэрогелем на основе диоксида кремния. Это вещество отличается сверхнизкой плотностью, поэтому аэрогель способен затормозить летящие на высокой скорости частицы без их перегрева, позволяя предотвратить разрушение органических молекул, если они окажутся на этих частицах.

8 февраля 1999 года в 17:16 АМС прошла в 53 400 км от Луны, а ко 2 января 2004 года аппарат достиг своей цели, сблизившись с кометой 81P/Вильда (Вильда 2) на расстояние 240 км. Была проведена детальная фотосъёмка поверхности кометы, собраны образцы вещества из хвоста кометы и проведены другие научные исследования.

Помимо основной задачи, аппарат выполнял фотографирование Луны, а также 2 ноября 2002 года сблизился на расстояние около 3000 км с небольшим астероидом (5535) Аннафранк, находящимся в Главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, где сделал более 70 фотоснимков поверхности этого небесного тела. Кроме кометных частиц, аппарат собирал образцы космической пыли.

15 января 2006 года капсула с образцами кометного вещества вернулась на Землю. На рекордной скорости для возвращаемых аппаратов — 12,9 км/с — она вошла в атмосферу Земли и успешно приземлилась в пустынной местности штата Юта.

После вскрытия капсулы стало ясно, что миссия выполнена успешно — захвачено порядка 30 крупных и мелких частиц кометного вещества.

Напомним, днем ранее мы вспоминали посадку на Титан и найденный Лаокоон.