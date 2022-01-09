День в истории: 9 января - Самый первый iPhone

В этот день, 9 января, произошли такие события

| Автор: Максим Григорьев

Первый iPhone

Первый iPhone был представлен Стивом Джобсом 9 января 2007 года на конференции Macworld Conference & Expo в Сан-Франциско. В своем выступлении Джобс сказал: “Я с нетерпением ждал этого в течение двух с половиной лет“ и “сегодня Apple собирается переизобрести телефон“.

Джобс представил iPhone как сочетание трёх устройств: “широкоэкранный iPod с сенсорным управлением“, “революционный мобильный телефон“ и “прорывной интернет-коммуникатор“.

iPhone начал продаваться 29 июня 2007 года в США, где тысячи людей, как сообщалось, выстроились в очереди за несколько дней до выпуска. Чтобы избежать повторения проблем с выпуском PlayStation 3, были наняты свободные сотрудники полиции для охраны магазинов в течение ночи. В четвертом квартале 2007 года iPhone стал продаваться в Германии, Франции и Великобритании на эксклюзивных правах с операторами T-Mobile и O2.

Смотри полную версию презентации iPhone:

Безопасная лампа с металлической сеткой

Изобретена английским физиком Гемфри Дэви в 1815 году и названа в его честь. 30 ноября 1815 года в Ньюкасле независимо от Дэви аналогичную лампу изобретает тогда еще неизвестный инженер Джордж Стефенсон. Сравнение ламп обеих конструкций показало, что они в целом аналогичны, хотя лампа Стефенсона оказалась безопасней. Вопрос, кто из этих двух инженеров первым изобрёл лампу, остался нерешённым; сами авторы не настаивали на своём первенстве.

Безопасная лампа / wikipedia.org

9 января 1816 года английские шахтеры впервые использовали безопасную лампу с металлической сеткой для работы в шахтах.

Полет на автожире

В 1922 году Хуан де ла Сиерва создал автожир, летательный аппарат тяжелее воздуха.

Подъемная сила автожира создавалась при помощи большого несущего винта, который располагался над фюзеляжем и вращался под действием набегающего потока воздуха.

Первый полет на автожире / wikipedia.org

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9 января 1923 года ла Сиерва совершил первый полет на автожире.

Переехав в 1925 году в Англию, при поддержке шотландского промышленника Джеймса Г. Вейра, основал компанию Cierva Autogiro Co., которая строила автожиры вместе с компанией Avro Aircraft.

Сиерва погиб 9 декабря 1936 года в авиакатастрофе самолета Douglas DC-2 KLM PH-AKL в Кройдоне, Англия. Его пережили отец и дядя, которые вскоре после этого были убиты республиканцами.

В память о его заслугах в 1954 г. Франко пожаловал всем потомкам его вдовы (которые не являются, таким образом, прямыми потомками летчика) специально учрежденный титул графа де ла Сьерва.

Напомним, днем ранее мы вспоминали маятник Фуко и рождение Стивена Хокинга.