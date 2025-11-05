Apple разрабатывает недорогой MacBook — раскрыты первые подробности

Новый ноутбук ориентирован на студентов, офисных работников и обычных пользователей, которым нужен Mac, но без высокой цены.

| Автор: Соколенко Виктория

Компания Apple решила выйти за рамки привычного премиального сегмента и занялась разработкой первого доступного MacBook, который должен составить конкуренцию недорогим ноутбукам на базе Windows.

Как сообщает Bloomberg, проект с внутренним кодовым именем J700 уже находится на ранней стадии производства и проходит активные внутренние тесты. Официальный выпуск устройства ожидается в первой половине 2026 года.

По предварительным данным, стоимость будет находиться в диапазоне от 600 до 700 долларов, а по возможностям модель приблизится к базовым вариантам MacBook Air.

По утечкам, новинку оснастят 13,6-дюймовым LCD-дисплеем, чипом A18 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного накопителя. Конструкция сохранит алюминиевый корпус и тактильный трекпад, но без подсветки клавиатуры. При этом портов Thunderbolt не предусмотрено — вместо них ноутбук получит USB 3.2 Gen 2 со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с.

