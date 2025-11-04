Redmi Turbo 5 удивит батареей и молниеносной зарядкой

Презентация Redmi Turbo 5 ожидается между декабрем 2025 и январем 2026 года. На мировом рынке устройство выйдет под названием Poco X8 Pro.

| Автор: Соколенко Виктория

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал свежие сведения о грядущем смартфоне среднего уровня от Xiaomi. По его данным, модель Redmi Turbo 5 оснастят аккумулятором емкостью 9000 мАч.

Если эти сведения подтвердятся, устройство станет первым массовым смартфоном с такой мощной батареей, сохранившим при этом стандартные габариты и не относящимся к категории "защищенных". Обычно столь крупные аккумуляторы устанавливаются в утилитарные, усиленные модели.

Ожидается, что одного заряда Redmi Turbo 5 хватит примерно на два дня активного использования. Кроме того, аппарат получит поддержку сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

По данным источника, Xiaomi уже тестирует еще более продвинутые батареи на 10 000 мАч, а конкурирующие бренды тоже работают над аналогичными решениями. Вероятно, в ближайшие годы такие емкости станут стандартом индустрии.

Напомним, ранее мы писали о том, что Xiaomi 17 Ultra раскрыт.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.